Мир 20 января 2023, 20:22 Пентагон назвал целью западной помощи Украине переход ВСУ в наступление Генерал Милли: западная помощь Украине направлена на переход ВСУ в наступление РИА «Новости»

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Западные страны оказывают военную помощь Украине, чтобы армия страны попыталась перейти в наступление. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Чтобы провести успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне, о чем в действительности мы тут и говорим про украинцев, надо не только иметь личный состав, <…> он еще должен быть подготовлен, обучен применению техники», — отметил он.

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По словам генерала, сейчас американские власти сосредоточены на вопросе обеспечения ВСУ тем, что им прямо сейчас необходимо для достижения успеха. Он подчеркнул, что для этого есть относительно короткое окно возможностей, которое продлится до весны. Пока страны Запада собирают вооружение.

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Также Милли признал, что в 2023 году украинским войскам будет трудно вытеснить российских бойцов с территорий, которые Украина считает своими.

О помощи украинской стороне генерал говорил после встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.