Пентагон назвал «серьезной проблемой» новые российские подлодки

На заседании сенатского комитета США по вооруженным силам генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк назвал новые российские подлодки и крылатые ракеты «серьезной проблемой» для Вашингтона. Он может возглавить Северное командование США (NORTHCOM), отвечающее за территории страны в Северной Америке.

На слушаниях Ван Херк заявил, что за последние 30 лет соперники США и потенциальные противники наблюдали за сдерживанием и поведением Вашингтона во время конфликтов. При этом Китай и Россия развивались во всех областях.

«Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые сейчас — серьезная проблема», — заявил Ван Херк в сенате.

Точно также он охарактеризовал современные российские подводные лодки с крылатыми ракетами, которые могут угрожать территории США. Генерал подчеркнул, что Китай выбрал такой же путь развития. Его вооруженные силы способны действовать вдалеке от территории страны.

Ранее The Wall Street Journal сообщал о крупнейших российских учениях со времен холодной войны, проведенные Россией. В море ушли сразу десять подводных лодок, которые отрабатывали взаимодействие в Северной Атлантике. По мнению издания, они могут угрожать военным патрулям США и критической инфраструктуре.

В последней декаде июля в Североморске на предприятии «Севмаш» началось строительство двух подводных лодок проекта 885М «Ясень-М», которые смогут нести гиперзвуковое оружие.