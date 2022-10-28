Пентагон назвал Россию острой угрозой для США | 360°

Мир 28 октября 2022, 00:27 Пентагон назвал Россию острой угрозой для США Министр обороны США Остин: новая стратегия обороны рассматривает Россию как острую угрозу YouTube

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Россия представляет для Соединенных Штатов острую угрозу, это зафиксировано в стратегии национальной безопасности. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщило РИА «Новости».

«Мы используем слово „острую“ аккуратно. В отличие от Китая, Россия не может систематично представлять вызов для США в течение долгого срока», — отметил министр обороны США на брифинге

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При этом он уточнил, что «агрессия» со стороны России якобы представляет непосредственную угрозу интересам американцев. Тем не менее, в стратегии указано, что США открыты для сотрудничества с Москвой в вопросе контроля над вооружениями.

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«США готовы оперативно согласовать новые рамки контроля над вооружениями на смену ДСНВ-3, который истекает в 2026 году», — говорится в документе.

В стратегии также отмечено, что Россия остается главным соперником США в ядерной сфере, однако к 2030-м году к ней может еще добавиться Китай. Американцы определили КНР как «самый серьезный геополитический вызов», сообщил «Царьград».