Пентагон назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США

Министерство обороны США считает, что Россия и Китая являются главными соперниками США в мире.Такое мнение высказал глава американского Минобороны Марк Эспер.

«Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников», — сказал он. Его процитировал «Интерфакс».

Эспер раскритиковал поведение России в последние годы. Он вспомнил «вторжение в Грузию в 2008 году», присоединение Крыма в 2014-м. Также он считает, что РФ агрессивно ведет себя на Украине. По его словам, Москва не уважает нормы международного права.

Глава Пентагона добавил, что Китай и Россия заняты расширением и модернизацией вооруженных сил. В том числе, это касается киберпространства и космической сферы.

Эспер отметил, что Соединенные Штаты последние 20 лет боролись против экстремистов. Это отвлекало США от мощных противников.

Руководитель ведомства напомнил, что Пентагон в 2018 году разработал стратегию национальной безопасности, которая констатировала наступление периода «соперничества великих держав». Эспер призвал партнеров Штатов защищать свой образ жизни и основополагающие принципы, написала «Газета.ru».