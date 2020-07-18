Пентагон назвал Россию и Китай главными стратегическими конкурентами

В мире наступила эпоха конкуренции великих держав, и главными стратегическим соперниками США являются Китай и Россия. Пекин способен вытеснить Вашингтон с мирового рынка, а Москва считается мировым нарушителем спокойствия.

Об этом в телефонном интервью заявил министр обороны США Марк Эспер. Он подчеркнул, что в этом контексте крайне важно продолжать повышение боеготовности США и стран НАТО.

«Китай хочет вытеснить нас из региона и, желательно, с мировой сцены. Россия представляет собой чуть меньшую проблему, но нам нужно ее сдерживать. Надо укреплять НАТО и наших союзников. Мы тратили на оборону не менее 2% ВВП, но предстоит сделать еще больше», — цитирует Эспера пресс-служба Пентагона.

Глава МИД Китая Ван И в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым посетовал, что США лишились разума и нравственности, пытаясь на фоне пандемии дискредитировать другие страны, и провоцируя «горячие точки» в международных отношениях.