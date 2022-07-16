Пентагон назвал позитивным шагом возвращение России к переговорам с Украиной

В США позитивно оценят решение России снова сесть за стол переговоров с Украиной. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

В американском военном ведомстве отметили, что РФ может вернуться к переговорному процессу «в любой день, когда захочет».

«Это был бы позитивный шаг», — подчеркнул представитель Пентагона.

Он не стал отвечать на вопрос журналиста о продвижении ВС РФ на Донбассе, предложив оставить эту тему для разведки США.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко заметил, что положение украинских военных сейчас настолько же безнадежно, каким было в Северодонецке и Лисичанске. Российские военнослужащие постепенно перемалывают противника — пусть и не так быстро, как многим хотелось бы.