Мир 06 января 2023, 05:11 Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley «убийцами танков» Представитель Пентагона Райдер назвал передаваемые Украине БМП Bradley «убийцами танков» Pxhere

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Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley «убийцами танков», которые усилят и «без того впечатляющий» парк бронетехники Украины. Такое заявление сделал в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Трансляция его выступления проходила в Twitter ведомства.

«Это не танк, но убийца танков», — сказал Райдер.

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Он пояснил, что БМП Bradley представляет собой бронированную машину, которая обладает огневой мощью и может доставлять войска в бой.

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«Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники», — добавил представитель Пентагона. он выразил уверенность в том, что это поможет украинским военным на поле боя.

В очередной пакет американской военной помощи Украине власти США включили 50 боевых машин пехоты Bradley. За поставку боевых машин американцы заплатят 2,85 миллиарда долларов, следует из данных СМИ. Также в очередной пакет военной помощи Киеву вошли системы ПВО Patriot.

Глава Белого дома Байден уже заявил об ощутимой эффективности систем Patriot на Украине. Но из официальных данных следует, что украинские военные еще даже не получили обещанную батарею.