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    21 мая 2022, 02:16

    Пентагон назвал неправдой заявления о планах США по уничтожению Черноморского флота РФ

    Представитель Пентагона Кирби: у США нет в разработке планов по уничтожению Черноморского флота РФ

    Полина Созыкина

    В США открестились от планов по уничтожению Черноморского флота РФ. Пентагон назвал информацию об этом не соответствующей действительности.

    Пентагон назвал неправдой заявления о планах США по уничтожению Черноморского флота РФ

    Официальный представитель американского ведомства на очередном брифинге прокомментировал твит советника главы МВД Украины Антона Геращенко. В нем говорилось о подготовке США «плана уничтожения Черноморского флота» и обсуждении поставок украинской стороне «мощного противокорабельного оружия».

    «Могу с определенностью вам сказать, что это не правда», — заявил Кирби.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что поставки военной помощи Украине в рамках нового пакета начнутся незамедлительно. Первым траншем пойдут три РЛС, 18 гаубиц и столько же тактических машин для их буксировки. Сенат американского конгресса одобрил пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов.