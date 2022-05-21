Пентагон назвал неправдой заявления о планах США по уничтожению Черноморского флота РФ

В США открестились от планов по уничтожению Черноморского флота РФ. Пентагон назвал информацию об этом не соответствующей действительности.

Официальный представитель американского ведомства на очередном брифинге прокомментировал твит советника главы МВД Украины Антона Геращенко. В нем говорилось о подготовке США «плана уничтожения Черноморского флота» и обсуждении поставок украинской стороне «мощного противокорабельного оружия».

«Могу с определенностью вам сказать, что это не правда», — заявил Кирби.

Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что поставки военной помощи Украине в рамках нового пакета начнутся незамедлительно. Первым траншем пойдут три РЛС, 18 гаубиц и столько же тактических машин для их буксировки. Сенат американского конгресса одобрил пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов.