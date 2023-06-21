Мир 21 июня 2023, 00:31 Пентагон нашел для Киева еще $6 млрд при перерасчете военной помощи Пентагон нашел для Киева шесть миллиардов долларов при перерасчете помощи из-за ошибок Pickupimage

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Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство пересчитало военную помощь Украине из-за допущенных ошибок. И в результате обнаружились свыше шести миллиардов долларов, которые США могут потратить на поставки вооружений ВСУ, сказала Сингх на брифинге.

«В ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины мы обнаружили несоответствия в оценке снаряжения», — пояснила она, откуда взялись лишние деньги.

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Речь идет о случаях переоценки стоимости оборудования. На 2023 год в Пентагоне подтверждены 3,6 миллиарда долларов. На 2022 год — 2,6 миллиарда долларов. В совокупности выходит 6,2 миллиарда долларов, привела расчет Сингх.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти Соединенных Штатов сосредоточены на оказании комплексной поддержки Украине в военной сфере. Белый дом в среду, 21 июня, объявит об очередном пакете военной помощи украинским властям.