Мир 14 сентября 2023, 11:18 Пентагон направил в Киев инспектора для проверки Старший представитель управления инспектора Пентагона приехал в Киев с проверкой РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Киев прибыл старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине. Об этом сообщили в документе, опубликованном на сайте американского ведомства.

Американский чиновник приехал на Украину с проверкой. В США собираются таким образом определить, насколько полно и своевременно командование получало от украинских властей отчеты о потерях оружия, поставляемого ВСУ; а также как шли проверки полученной отчетности.

Реклама

«Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине, чтобы руководить взаимодействиями управления <...> с американскими и украинскими коллегами», — указали в документе.

В мае этого года в США признали, что стоимость поставленной Вашингтоном военной техники на Украину случайно завысили на три миллиарда долларов из-за неверной оценки. Из-за бухгалтерской ошибки в смету заложили более высокую, чем гарантированная, стоимость оружия с американских складов.