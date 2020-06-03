Пентагон направил около 1,6 тысячи военных в Вашингтон

Беспорядки, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, заставили Пентагон перебросить более полутора тысяч военнослужащих в окрестности Вашингтона. Солдат разместили на близлежащих военных базах.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман подчеркнул, что военных перевели в состояние повышенной готовности. Его слова привело агентство Reuters.

«Солдаты регулярных войск размещены на военных базах вашингтонской агломерации», — пояснил Хоффман. По его словам, военные пока не оказывают помощь гражданским властям.

Всего Пентагон перебросил в непосредственную близость к столице США около 1,6 тысячи военнослужащих.

Люди в США вышли на улицы после гибели темнокожего американца в Миннеаполисе. Джордж Флойд умер в больнице после жесткого задержания полицией. Правоохранительные органы на местах борются с беспорядками вместе с национальной гвардией. В десятках городов — в том числе в Вашингтоне — ввели комендантский час.