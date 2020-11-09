Пентагон намерен запустить программу для выявления «онлайн-кампаний геополитического влияния»

Отмечается, что американские специалисты для выявления подобных кампаний будут анализировать демографические данные и психографические взгляды пользователей.

«Будут разработаны приемы и средства, которые позволят аналитикам с количественно выраженной уверенностью выявлять, характеризовать и отслеживать кампании по расширению геополитического влияния», — говорится в документе.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов выразил уверенность, что запуск такой программы может сильно усилить разведку Штатов.

«Возможности появляются очень большие, потому что, как мы знаем, 80% информации черпается из открытых источников путем сопоставления. Это уже известно разведкам всего мира. А здесь анализировать будут не какие-то уникальные разведчики, а нейронная сеть, искусственный интеллект», — заметил специалист.