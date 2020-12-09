Пентагон намерен выделить на постройку объектов на авиабазе в Польше до 100 миллионов долларов

Отмечается, что проект строительства предполагает сооружение 54 складов боеприпасов с грунтовой защитной толщей. Кроме того, планируется возвести ограждения, эксплуатационные площадки, подсобные помещения, а также сделать монтаж вспомогательного оборудования, провести инженерные коммуникации и проложить рельсовые пути. Компании, зарегистрированные в странах НАТО и «соответствующие критериям», смогут принять участие в реализации этой инициативы.