Мир 26 ноября 2022, 16:54 Пентагон контролировал испытания возбудителей инфекций на военных и душевнобольных на Украине Минобороны: испытания возбудителей инфекций на украинских военных велись под контролем США РИА «Новости»

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Испытания возбудителей инфекционных болезней проводили на военных и душевнобольных на Украине под контролем Пентагона. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

Публичное достояние

«Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем Минобороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан», — сказал он.

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В международной отчетности Соединенные Штаты и Украина, подчеркнул Кириллов, сознательно скрывают совместную военно-биологическую деятельность. Американцы перенесли свои биолаборатории в третьи страны, в том числе на украинские территории, из-за высокого риска аварийных ситуаций. Поэтому в местах их размещения ухудшилась эпидемиологическая обстановка, а также появились несвойственные для регионов заболевания.

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Найденные в украинских биолабораториях документы дают основания утверждать, что рядом с российскими границами проводили разработку компонентов биологического оружия. Номенклатура патогенов, изучаемых в рамках «украинских проектов», не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами.

В Минобороны отметили, что одним из авторов доклада о создании американского биологического оружия стал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.