Пентагон констатировал бессилие американской ПВО против гиперзвукового оружия России

Система американской ПВО ничего не сможет противопоставить российским гиперзвуковым ракетам. Сейчас она не способна засечь их на ранней стадии. Об этом заявил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк.

«Оборона от гиперзвукового оружия не успевает за развитием наступательных возможностей. Гиперзвуковое оружие противника с возможностью независимого маневрирования бросает вызов устаревшим системам раннего предупреждения Министерства обороны [США]», — приводит слова Ванхерка пресс-служба Пентагона.

Он добавил, что оборона от гиперзвукового оружия не требует каких-то новых технологий. Сейчас Пентагон разрабатывает загоризонтные радары и космические сенсоры, которые работают на основе искусственного интеллекта и нейросетей.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы — лучшие в мире, поэтому Москва и Пекин якобы завидуют Вашингтону.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил «360», что это предвыборный трюк. В реальности завидовать нечему: американцы во многих вещах уступают и России, и Китаю. Впереди они по беспилотникам и численности спутниковой группировки.