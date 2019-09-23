Пентагон извинился за угрозы бомбить штурмующих «Зону 51»

Первые задержания прошли около «Зоны 51» Подробнее

Один из сотрудников Пентагона опубликовал снимок стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, заявив, что это последнее, что увидят участники штурма «Зоны 51» в своей жизни.

«Миллениалы в случае попытки рейда на „Зону 51“ сегодня увидят последним в своей жизни вот это», — гласила запись.

Источник фото: twitter.com

Позднее это сообщение удалили. Вместо этого появилась запись о том, что предыдущее сообщение не совпадает с мнением американского военного министерства.

По официальным данным, американская военная база «Зона 51», расположенная на юге штата Невада, предназначена для испытания летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения. Однако легенды гласят, что американские военные удерживают там инопланетян.

Пользователь Facebook запустил акцию, в которой предложил в шутку напасть на «Зону 51». Он предложил узнать, действительно ли на ней существуют образцы внеземной жизни.

Шуточная акция вызвала небывалый интерес у общественности и привлекла тысячи людей. Позднее администраторы Facebook удалили страницу, на которой желающие активно готовились к штурму «Зоны 51». Однако людей это не остановило. Согласно плану, они собрались на месте в назначенное время. Пользователь YouTube под именем LDG Station начал прямую трансляцию «штурма» «Зоны 51», напомнила «Политика сегодня».