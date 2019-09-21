  • Пентагон извинился за провал систем Patriot в Саудовской Аравии

    21 сентября 2019, 18:18

    Алена Макаренко

    Америке пришлось извиняться за свои системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Ни одна отдельно взятая система ПРО не способна отразить подобную атаку дронов. Так считает глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Стенограмма опубликована на сайте Пентагона.
    Пентагон извинился за провал систем Patriot в Саудовской Аравии

    Снизить риск нападения дронов позволит многоуровневая система оборонных возможностей.

    «При этом многослойная система оборонных возможностей снизит риск нападения роев дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана», — отметил он.

    США предварительно договорились с Саудовской Аравией о поставке в страну дополнительных средств защиты от воздушного нападения, добавил Данфорд. Он не привел никаких конкретных цифр, но пообещал сделать это на следующей неделе.

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    Ранее Саудовская Аравия попросила Вашингтон о помощи. После этого президент США Дональд Трамп одобрил развертывание в арабской стране вооруженных сил, которое «будет носить оборонительный характер». В частности, в Саудовскую Аравию поставят дополнительные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны.

    Десять дронов атаковали два саудовских НПЗ госкомпании Saudi Aramco 14 сентября. Нападение привело к сокращению производства нефти и росту цен на топливо. Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением» на Эр-Рияд и мировую экономику.

    Американский ПВО ЗРК Patriot в Саудовской Аравии мог провалиться из-за несоответствия комплексов заявленным характеристикам. Такое мнение высказал бывший заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, писало ИА Nation News.