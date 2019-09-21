Пентагон извинился за провал систем Patriot в Саудовской Аравии

Снизить риск нападения дронов позволит многоуровневая система оборонных возможностей.

«При этом многослойная система оборонных возможностей снизит риск нападения роев дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана», — отметил он.

США предварительно договорились с Саудовской Аравией о поставке в страну дополнительных средств защиты от воздушного нападения, добавил Данфорд. Он не привел никаких конкретных цифр, но пообещал сделать это на следующей неделе.

США разместили эсминец в Персидском заливе для защиты Саудовской Аравии Подробнее

Ранее Саудовская Аравия попросила Вашингтон о помощи. После этого президент США Дональд Трамп одобрил развертывание в арабской стране вооруженных сил, которое «будет носить оборонительный характер». В частности, в Саудовскую Аравию поставят дополнительные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны.

Десять дронов атаковали два саудовских НПЗ госкомпании Saudi Aramco 14 сентября. Нападение привело к сокращению производства нефти и росту цен на топливо. Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением» на Эр-Рияд и мировую экономику.

Американский ПВО ЗРК Patriot в Саудовской Аравии мог провалиться из-за несоответствия комплексов заявленным характеристикам. Такое мнение высказал бывший заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, писало ИА Nation News.