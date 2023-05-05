Мир 05 мая 2023, 17:21 Пентагон изучал способы сделать птичий грипп неуправляемым — Минобороны Минобороны: Пентагон изучал способы сделать птичий грипп неуправляемым piqsels

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Пентагон оценивал условия в Азово-Черноморском регионе, при которых птичий грипп можно сделать неуправляемым. Изучение проходило через Украинский научно-технический центр (УНТЦ), сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Непосредственно в интересах американского военного ведомства через Украинский научно-технический центр был реализован проект Пи-444, основной целью которого являлся мониторинг птичьего гриппа среди диких птиц из Азово-Черноморского региона», — доложил Кириллов.

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Он уточнил, что оценивались условия, при которых передача вируса может приобрести неуправляемый характер, а также нанести экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности. На территории Украины собирали штаммы с высоким эпидемическим потенциалом, а также способные преодолевать межвидовой барьер.

Игорь Кириллов подчеркнул, что ущерб от птичьего гриппа в России за последние три года превысил 4,5 миллиарда рублей, пришлось уничтожить более 10 миллионов домашних птиц. В европейских странах ущерб достиг трех миллиардов евро.

Притом если раньше в Европе птичий грипп был сезонным, то сейчас вспышки происходят круглый год. Помимо этого, ВОЗ в этом году зафиксировала четыре случая межвидового перехода высокопатогенного птичьего гриппа, при котором развивается инфекционный процесс и летальность достигает 50%.