Пентагон из-за разработок «противников» планирует модернизировать ПРО

Пентагон нацелился на модернизацию операционной системы противоракетной обороны. Об этом сообщил RT.

В документе оборонного ведомства США говорится об ускорении процесса разработки и внедрения новых элементов. Отмечается, что эти планы связаны с появлением у «противников» перспективных средств поражения. В частности, речь идет о гиперзвуковом оружии.

«Появились ракеты, которые практически невозможно догнать теми ракетами, что есть на вооружении у США. Так что сегодня их забор ПРО „дырявый“ и не является эффективным средством защиты», — заметил член Академии военных наук Андрей Кошкин.