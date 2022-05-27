Пентагон исключил противостояние с Россией ради поставок зерна из Одессы

США не станут отправлять своих военных на Украину для возможности экспорта зерна из порта Одессы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциальному морскому конфликту с Россией», — заявил он, отвечая на вопрос о привлечении армии для обеспечения экспорта зерна из Одессы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации, в которой Украина не может организовать поставки зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что вина полностью лежит на Западе, который заблокировал возможность импорта продовольствия с территории соседней страны.