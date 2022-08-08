Пентагон исключил поставки истребителей F-16 на Украину в ближайшие месяцы

В США допустили, что передадут Украине истребители F-16. Однако в ближайшую перспективу подобные поставки не входят: украинцам планируют поставлять уместное в текущих боевых действиях вооружение.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил об этом на брифинге, посвященном новому пакету военной помощи Украине. Его слова привел ТАСС.

«Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации. Однако окончательный анализ этого не готов», — подчеркнул Кол.

В ближайшее время вопрос о возможной передачи Украине F-16, по его словам, не встанет. Приоритетом замглавы американского Минобороны назвал поставки того, «что уместно в текущих боевых действиях». Именно на этом США сконцентрировали внимание, а не на вероятных поставках через год или более длительные сроки.

Украина в рамках нового пакета военной помощи получит от Соединенных Штатов в том числе боеприпасы для HIMARS, NASAMS, комплексы Javelin, бронированные медицинские автомобили и взрывчатку. Стоимость поставки оценили в миллиард долларов.