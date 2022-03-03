Пентагон и Минобороны России договорились о создании линии связи с целью предотвращения конфликтов и инцидентов. Об этом сообщило Reuters.

В материале агентства авторы ссылаются на американское оборонное ведомство.

«Министерство обороны США недавно установило линию связи по урегулированию конфликта с министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации», — привел Life слова собеседника агентства.

До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что США не предвидят исключения России из Совета безопасности ООН. Вашингтон не концентрируется на этом вопросе, поскольку РФ — это постоянный член Совбеза ООН, объяснила Псаки.

Также представитель Белого дома отметила, что американская сторона не намерена создавать бесполетную зону над Украиной. До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что именно это может привести к войне США с Россией.

США, как допустил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин, могут нарушать конвенцию по биологическому и токсинному оружию от 1972 года. Так собеседник «360» отреагировал на сообщения главы российского МИД Сергея Лаврова о химических и биологических объектах Штатов на Украине. По словам Никулина, «надо нашим быстрее действовать и ловить наших заклятых партнеров за руку».