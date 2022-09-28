Пентагон будет отслеживать мошенничества с денежными средствами, которые идут на помощь Украине | 360°

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Пентагон будет отслеживать мошенничества с денежными средствами, которые идут на помощь Украине

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В службе криминальных расследований Минобороны США допустили злоупотребление средствами в рамках поддержки, которую Пентагон оказывает Украине. Об этом написал RT.

В документе говорится, что управление генерального инспектора Пентагона намерено обеспечивать надзор в целях недопущения мошенничества.

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«Размер и масштабы поддержки, которую Министерство обороны оказывает Украине, продолжают расти, и управление генерального инспектора Пентагона намерено обеспечивать всесторонний и своевременный надзор в целях эффективности и для недопущения мошенничества, неоправданной потери средств и злоупотреблений», — отметило ведомство. 

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Сейчас Пентагон отслеживает практически восемь тысяч действий по контрактам на вооружения, которые направляются Украине.

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