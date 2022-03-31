Пентагон допустил наращивания сил в Европе

США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, Штаты также не исключают наращивания сил в Европе.

Кирби задали вопрос о том, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе. На что представитель Пентагона ответил, что такой вариант возможен. При этом он пояснил, что на сегодня никаких решений по этому вопросу не принято.

«Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято», — привело РИА «Новости» слова Кирби.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США намереваются превратить Евросоюз в довесок к НАТО, и в новой конфигурации управлять всем западным миром с Капитолийского холма.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что годами ЕС является только экономическим объедением. В его рамках получалось договориться об общеполитических вопросах, но никогда не обсуждались национальная оборона и военные темы. На последнем саммите в Брюсселе, как добавила Захарова, глава Белого дома Джо Байден призывал НАТО и Евросоюз договориться об углублении партнерства для оборонных целей.