Мир 15 июля 2023, 04:01 Пентагон до сих пор не разрешил Европе обучать пилотов из Украины Politico: Европа все еще получила разрешения США на обучение пилотов ВСУ управлению F-16 Википедия

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Европа так и не получила американского разрешения на обучение украинских боевиков управлению истребителей F-16. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

«Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США», — сказано в материале.

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Обучающий процесс нельзя начать без формального решения американских властей по передаче симуляторов и инструкций. Как сообщили журналистам в Пентагоне, запрос до сих пор находится на рассмотрении. При этом отсутствуют указания того, что американская сторона откажется дать необходимое разрешение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет рассматривать появление на Украине истребителей F-16, которые способны нести ядерные боеприпасы, как угрозу Запада в ядерной сфере. Дипломат отметил, что РФ не может игнорировать возможность этих самолетов переносить подобное оружие.