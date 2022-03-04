«Пентагон бьет в бубен Третьей мировой». США и НАТО не могут договориться об отношении к России

На фоне текущей геополитической ситуации западные страны находятся в растерянности и делают противоречивые заявления в адрес России. Об этом заявил в эфире «360» политолог Александр Асафов.

«Я вижу, что западные акторы, они по большей части растеряны, поскольку даже господин Байден — и тот вспоминает, что он на самом деле против Китая, а не против России. То Пентагон начинает бить в бубен Третьей мировой войны. <…> То НАТО заявляет какие-то вещи, абсолютно противоречащие его собственной стратегии о том, что НАТО никогда не сдерживал Россию, никогда не являлся угрозой, что все эти учения у наших границ и пролеты над нашей территорией — это не угроза России», — сказал эксперт.

Он указал, что санкционные действия Запада связаны с намерением оказать максимальное давление на Россию и российское общество. Асафов подчеркнул, что наряду с экономическими санкциями западные страны вводят ограничительное меры и против других сфер.

«Параллельно они ведут против России гуманитарную войну, исключая наших спортсменов, наших врачей, наших ученых, выгоняя наших студентов из вузов, даже запрещая российским кошкам выступать. О каких санкциях справедливых, или разумных, или достигающих экономических последствий можно говорить?» — отметил политолог.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Западные страны осудили действия Москвы, потребовали отвода войск и ввели новые санкции.