Пенсионный фонд США подал в суд на Маска из-за Тwitter

Пенсионный фонд полиции Орландо подал в суд на предпринимателя Илона Маска. Иск связан с покупкой бизнесменом соцсети Twitter. Об этом сообщил телеканал CNN.

Фонд является одним из акционеров соцсети. Представители ведомства указали на закон, который не допускает сделки до согласия от владельцев двух третей акций, не принадлежащих Маску. Иск подали в суд штата Дэлавер.

В случае, если фонд выиграет дело, сделку по Twitter придется отложить до 2025 года. Согласно судебным документам, Маск получил статус «заинтересованного акционера» после приобретения более 9% акций Twitter. Это и является причиной переноса сделки.

Twitter и Маск пока не дали публичных комментариев по этому иску.

О покупке соцсети бизнесменом стало известно 25 апреля. Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Он предложил 54,2 доллара за одну акцию компании. Это устроило владельцев, и они одобрили проведение сделки.