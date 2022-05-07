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    07 мая 2022, 18:37

    Пенсионный фонд США подал в суд на Маска из-за Тwitter

    Анна Усачева

    Пенсионный фонд полиции Орландо подал в суд на предпринимателя Илона Маска. Иск связан с покупкой бизнесменом соцсети Twitter. Об этом сообщил телеканал CNN.

    Пенсионный фонд США подал в суд на Маска из-за Тwitter

    Фонд является одним из акционеров соцсети. Представители ведомства указали на закон, который не допускает сделки до согласия от владельцев двух третей акций, не принадлежащих Маску. Иск подали в суд штата Дэлавер.

    В случае, если фонд выиграет дело, сделку по Twitter придется отложить до 2025 года. Согласно судебным документам, Маск получил статус «заинтересованного акционера» после приобретения более 9% акций Twitter. Это и является причиной переноса сделки.

    Twitter и Маск пока не дали публичных комментариев по этому иску.

    О покупке соцсети бизнесменом стало известно 25 апреля. Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Он предложил 54,2 доллара за одну акцию компании. Это устроило владельцев, и они одобрили проведение сделки.