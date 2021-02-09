Пенсионная система изменится на Украине

На Украине власти планируют введение накопительной пенсионной системы. В будущем это даст украинцам возможность получать нормальные пенсии и поддерживать экономику. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Будем двигаться в направлении создания накопительной системы. На сегодняшний день солидарная пенсионная система исчерпывает себя как та система, которая дает возможность получить достойные пенсии. Поэтому, введение накопительной системы имеет под собой два основания», — процитировало его слова сайт «Украинформ».

Одна из причин, по его словам, — обеспечение достойных пенсий украинцев в будущем. Шмыгаль назвал накопительную пенсионную систему одним из «инвесторов в тех экономиках», где она существует.

В результате правительство решило в течение года работать совместно с профильными комитетами Верховной Рады по принятию законодательства, необходимого для внедрения накопительной пенсионной системы.

Во вторник Шмыгаль выступил на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».