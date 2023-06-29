Мир 29 июня 2023, 09:35 Пенсионеров в США решили вернуть на работу для производства ракет для Украины — СМИ Defence One: Raytheon в США вернули сотрудников с пенсии для производства ракет Stinger Flickr

Читать 360tv в

Оборонная компания США Raytheon вернула сотрудников, которые ушли на пенсию. Они понадобились для восстановления производства ракет Stinger. Об этом сообщило издание Defence One.

«Stinger не производили 20 лет, и внезапно в первые 48 часов (с начала российской спецоперации на Украине — прим. ред.) они стали звездами шоу, и все хотят больше… Мы возвращали сотрудников, вышедших на пенсию, которым уже за 70… чтобы они научили новых, как на самом деле создавать Stinger», — сказал глава организации Уэс Кремер.

Реклама

Издание отметило, что украинские военные используют чертежи ракеты, которые появились еще время президентства Джимми Картера, то есть в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Ускорить производство Stinger с помощью 3D-печати нельзя, ведь оружие надо будет перепроектировать и получить на него сертификацию. Ввиду этого ракеты продолжают собирать вручную.

США на этой неделе объявили об очередном пакете военной помощи киевскому режиму на 500 миллионов долларов. Украина, в частности, получит ПЗРК Stringer, ракеты для ЗРК Patriot, ПЗРК Stinger, РСЗО HIMARS, 30 БМП Bradley, противотанковые ракеты Javelin и другое вооружение.