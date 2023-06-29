29 июня 2023, 09:35
Пенсионеров в США решили вернуть на работу для производства ракет для Украины — СМИ
Defence One: Raytheon в США вернули сотрудников с пенсии для производства ракет Stinger
Оборонная компания США Raytheon вернула сотрудников, которые ушли на пенсию. Они понадобились для восстановления производства ракет Stinger. Об этом сообщило издание Defence One.
«Stinger не производили 20 лет, и внезапно в первые 48 часов (с начала российской спецоперации на Украине — прим. ред.) они стали звездами шоу, и все хотят больше… Мы возвращали сотрудников, вышедших на пенсию, которым уже за 70… чтобы они научили новых, как на самом деле создавать Stinger», — сказал глава организации Уэс Кремер.
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Издание отметило, что украинские военные используют чертежи ракеты, которые появились еще время президентства Джимми Картера, то есть в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Ускорить производство Stinger с помощью 3D-печати нельзя, ведь оружие надо будет перепроектировать и получить на него сертификацию. Ввиду этого ракеты продолжают собирать вручную.
США на этой неделе объявили об очередном пакете военной помощи киевскому режиму на 500 миллионов долларов. Украина, в частности, получит ПЗРК Stringer, ракеты для ЗРК Patriot, ПЗРК Stinger, РСЗО HIMARS, 30 БМП Bradley, противотанковые ракеты Javelin и другое вооружение.
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