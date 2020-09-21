Пенсионерку заподозрили в отравлении своего жениха из-за крупного наследства

Австралийку обвинили в смерти жениха с целью получить огромное наследство. Однако сама женщина с помощью виагры и кольца пытается доказать суду искренность своих чувств к погибшему и непричастность к убийству.

56-летнюю Уэнди-Сью Дент обвинили в отравлении лекарствами 61-летнего жениха Лоуренса, сообщает DailyMail. И на это, по версии следствия, у невесты было несколько причин. Первая —женщина является единственной наследницей состояния жениха, а это примерно 16 миллионов рублей. И вторая причина — смертельная доза лекарственных препаратов в крови погибшего. Медики обнаружили в организме мужчины высокое содержание морфина. Эти опасные лекарства были выписаны врачом невесты.

Но австралийка не сдается. Она предоставила суду обручальное кольцо, как знак ее больших и искренних чувств к погибшему. А еще обвиняемая показала следствию рецепт на виагру, который паре дали после совместного похода клинику.

На последнем судебном заседании родственники погибшего рассказали, что мужчина был очень добрым, за что и поплатился. Тем не менее суд должен вынести приговор на следующей неделе.