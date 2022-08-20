Пенсионерку задержали в аэропорту Варшавы с грузом героина

Правоохранители задержали 81-летнюю датчанку в аэропорту Варшавы. Пенсионерка попыталась провезти на территорию Польши пять килограммов героина. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

Задержание провели в международном аэропорту имени Фредерика Шопена. Сотрудников таможни насторожило беспокойное поведение пожилой женщины. Они решили проверить багаж датчанки, в котором оказались пакеты с героином. Наркотики лежали под фальшивым дном чемодана.

«Женщина, ехавшая из Малави через Кению, Доху и Варшаву транзитом в Канаду, отрицала какие-либо правонарушения и заявила, что члены семьи передали ей чемодан с подарками для родственников», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Александра Скшинярж.

Всего пенсионерка пыталась провезти пять килограммов героина на сумму более 515 тысяч долларов. Ее задержали на три месяца, а прокуратура уже приступила к расследованию. По законам Польши женщине грозит до 15 лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков.