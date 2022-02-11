Пенсионерку в США спасли из заложников благодаря игре Wordle

В Иллинойсе преступник ворвался в дом 80-летней женщины и держал ее в заложниках 17 часов. Дочь забила тревогу после того, как пенсионерка не прислала ей результат решения популярной игры-головоломки Wordle, написало издание Wall Street Journal.

Преступник с ножницами проник в дом к Дениз Холт ночью через окно. Мужчина был без одежды и весь в ранах. Он заставил пенсионерку принять с ним ванну. Он отобрал у нее мобильный, перерезал провод домашнего телефона и запер пожилую женщину в подвале. Там она просидела 17 часов.

Дочь пенсионерки, которая живет в другом конце США, заподозрила неладное, когда мама не прислала ей результат решения игры Wordle, в которой каждый день нужно отгадывать новое слово. Не дозвонившись до матери, она обратилась в полицию. Стражи порядка приехали в дом пенсионерки и освободили ее.

Преступником оказался психически нездоровый 32-летний мужчина, который уже был неоднократно судим. Женщина решила переехать, потому что в этом доме уже не чувствует себя в безопасности.

Игру Wordle придумал программист из Бруклина Джош Уордл. Изначально он создал ее в октябре 2021 года для себя и своего друга, но позже открыл доступ для всех желающих. В игре нужно угадать слово из пяти букв.