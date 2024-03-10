Мир 10 марта 2024, 11:18 Пенсионерку из Винницы лишили квартиры за поддержку России ТСН: пенсионерку из Винницы оставили без квартиры за поддержку России Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Впервые в истории Украины суд гражданина лишили имущества по делу о сепаратизме за поддержку России. Как сообщило украинское издание ТСН, без жилья осталась 80-летнюяя жительница Винницы.

Все имущество у 80-летней школьной учительницы конфисковали, а ее приговорили к четырем годам лишения свободы.

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Приговор вынесли заочно, потому что сейчас пожилая женщина находится в России у родственников. Расследование вела Служба безопасности Украины.

Ранее кабинет министров Украины выделил 152 миллиона гривен для блокировки телевещания из России. Деньги пойдут на закупку и установку комплексов подавления сигналов с территории РФ, Белоруссии и Приднестровья. Работы планируют провести до 1 мая в нескольких областях, в том числе Житомирской, Сумской и Харьковской.