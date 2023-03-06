Мир 06 марта 2023, 04:49 Пенсионерка застрелила неизлечимо больного мужа по его просьбе Fox 35 Orlando: застрелившую мужа по его просьбе пожилую женщину выпустили под залог в США Pxhere

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Пожилая жительница американского штата Флорида убила неизлечимо больного супруга по его просьбе и была отпущена под залог. Историю женщины рассказал Fox 35 Orlando.

Преступление 76-летняя Эллен Гилланд совершила в палате больницы в Дейтон-Бич. По данным следствия, пенсионерка застрелила своего 77-летнего мужа Джерри Гилланда. Убийство, как отмечается, пара запланировала приблизительно за три недели до его свершения.

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«Они договорились, что если здоровье Джерри продолжит ухудшаться, то он хочет, чтобы Эллен покончила с этим», — сообщил начальник полиции.

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После преступления пожилая женщина намеревалась тоже уйти из жизни, но осуществить задуманное не смогла. У правоохранителей ушло четыре часа на то, чтобы вывести ее из палаты супруга и арестовать.

Изначально Гилланд предъявили обвинение в убийстве первой степени, ей также отказали в освобождении под залог. Но позже судья изменил обвинения на содействие самоубийству, нападение при отягчающих обстоятельствах и нападение на сотрудника правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах.

Пожилая женщина вышла под залог в 150 тысяч долларов, что равняется 11,3 миллиона рублей. При этом Гилланд будет находиться под надзором. Женщине нужно принимать лекарства, а также ей запрещается хранить и использовать огнестрельное оружие. Посещать больницы пенсионерке разрешено только в случаях крайней необходимости.