Пенсионерка в Грузии не разрешила внуку повесить украинский флаг и попала на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлели конфликт грузинской бабушки с внуком. Ссора произошла из-за того, что молодой человек хотел вывесить украинский и грузинский флаги из окна.

Он предпринял несколько попыток, но каждый раз пожилая женщина ему мешала. Можно предположить, что она поддерживает Россию, а ее внук — Украину.

После того как пожилая женщина в очередной раз запретила внуку вывесить флаги и выбросила их из окна, он решил уйти из квартиры. Молодой человек вышел на улицу и повесил флаги на заборе. Чем закончился его конфликт с бабушкой, неизвестно.

Военные с Украины поиздевались над бабушкой, принявшей их за российских военных. Она вышла встречать их со Знаменем Победы, но один из солдат забрал его и стал топтать. Тогда пенсионерка вернула бойцам продукты, которые они попытались ей передать. После этого случая в Воронеже решили сделать скульптуру украинской бабушки с красным знаменем. Работу планируют закончить к Дню Победы.