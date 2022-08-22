Пенсионерка устроила смертельное ДТП на свадьбе в Канаде

Автомобиль въехал в толпу людей, гулявших на свадьбе в Ванкувере. В результате аварии погибли два человека, сообщил канадский телеканал CTV News.

По информации полицейских, ДТП произошло вечером в субботу, 20 августа. За рулем автомобиля сидела 60-летняя женщина. Она ехала по дороге между двумя домами и въехала в толпу людей, когда попыталась съехать с проезжей части.

Как сообщила служба экстренной медицинской помощи, на место аварии отправили 11 машин с медиками и один вертолет санитарной авиации. Жертвами ДТП стали два гулявших на свадьбе человека.

В больницу доставили 10 пострадавших, из которых двое были в критическом состоянии. Еще трое пациентов были в тяжелом состоянии, а пятеро — в стабильном. Правоохранители уточнили, что водитель машины оказалась среди пострадавших.

Пока расследование находится на ранней стадии. Полицейские заявили, что еще слишком рано говорить о возможных обвинениях. На время проведения расследования квартал, где произошла авария, оцепили. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства.