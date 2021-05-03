Пенсионерка три дня ждала помощи после ДТП во Франции

Пожилая жительница Франции три дня ждала помощи жандармерии после ДТП. Она оказалась заблокирована в машине в результате ДТП. Об этом сообщило издание 20 Minutes.

Об исчезновении 80-летней жительницы в департаменте Ло на юго-западе Франции сообщили родственники 26 апреля. Пенсионерку смогли найти только спустя три дня. Все это время она провела в своей машине, из которой не смогла выбраться после ДТП. Автомобиль Toyota вылетел с дороги и опрокинулся на бок в кювете.

Найденную пострадавшую доставили в центральную больницу города Каор. Ей провели медицинское обследование — по предварительным данным, она чувствует себя хорошо.

Ранее во Франции уже была похожая ситуация. В 2017 году 28-летняя девушка возвращалась от своего друга из коммуны Ла-Кро в городок Пиньян. Она должна была проехать 20 километров, но так и не вернулась домой, перестав выходить на связь. Правоохранители смогли засечь примерное местоположение по сигналу ее телефона, однако скрытый деревьями серый автомобиль не получилось увидеть даже с вертолета.

Пропавшую смогли найти только через три дня. Она рассказала, что не справилась с управлением, автомобиль несколько раз перевернулся и вылетел с дороги в лесополосу. Выбраться самостоятельно пострадавшая не могла.