Пенсионерка сорвалась со скалы в США — видео
Пенсионерка сорвалась со скалы в каньоне Рубио в Калифорнии. Она еле-еле успела схватиться за куст, после чего ее подхватил спасатель. Об этом сообщил «Мир24» со ссылкой на the Mercury News.
На популярном среди туристов маршруте 69-летняя женщина сорвалась со скалы и в последний момент уцепилась за куст. Когда прибыл вертолет со спасателям, сил у нее практически не осталось.
Спасатель успел подхватить женщину в самый последний момент, когда она уже начала падать.
После происшествия пострадавшая отправилась дальше путешествовать по каньону, отказавшись от медицинской помощи.