На популярном среди туристов маршруте 69-летняя женщина сорвалась со скалы и в последний момент уцепилась за куст. Когда прибыл вертолет со спасателям, сил у нее практически не осталось.

Спасатель успел подхватить женщину в самый последний момент, когда она уже начала падать.

После происшествия пострадавшая отправилась дальше путешествовать по каньону, отказавшись от медицинской помощи.