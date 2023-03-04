Мир 04 марта 2023, 04:43 Пенсионерка попала в тюрьму в Ирландии за скандал с украинскими беженцами The Irish Times: ирландка получила четыре месяца тюрьмы за скандал с украинскими беженцами Pxhere

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Жительница Ирландии получила четыре месяца тюрьмы после того, как она устроила скандала в отеле с украинским беженцами. Маргарет Баттимер на суде кричала, что украинцы — насильники и преступники, сообщила The Irish Times.

Скандал пожилая женщина устроила 26 января. Она пришла в отель в городе Бандон, где остановились украинские беженцы, и на повышенных тонах стала выяснять, во сколько станет местным жителям содержание иноземцев. Женщина требовала назвать число беженцев, на уговоры менеджера успокоиться она не реагировала.

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Руководство отеля вызвало полицию. С ними пенсионерка тоже вступила в перепалку. В итоге ее арестовали. Суд признал ирландку виновной в оскорбительном поведении, нарушении порядка и неповиновении полицейским.

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Ранее сообщалось, что с 1 марта украинским беженцам в Польше придется платить за размещение в местных центрах проживания. На сегодняшний день в стране находятся более миллиона выходцев с Украины.