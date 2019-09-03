Пенсионерка нашла старинное кольцо в усадьбе Шекспира

Жительница Великобритании нашла для себя увлекательное хобби, которому посвящает время на пенсии. Сью Килверт в свои 66 лет ищет клады. Во время очередных поисков она нашла золотое кольцо, возможно, времен Уильяма Шекспира.

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Как пишет издание Daily Mail, женщина вооружилась металлоискателем и отправилась изучать территорию усадьбы Шекспира в графстве Уоркшир. Раньше в доме жили близкие известного английского поэта, и он сам там появлялся. Во время поиска устройство запищало, после чего женщина принялась копать землю. На глубине 20 сантиметров лежало небольшое кольцо.

«Оно было таким крохотным, что сперва я приняла его за современное детское кольцо, но потом присмотрелась, заметила гравировку и поняла, что это, возможно, кое-что поважнее», — рассказала Килверт.

Она пояснила, что на внутренней стороне изделия была надпись Truth Betrayes Not (Правда не предает). Пенсионерка рассказала о находке сотрудникам музея и коронеру. Теперь специалисты должны установить ценность украшения.

Отмечается, что в XV–XVII веках подобные драгоценные изделия можно было часто встретить на территории Англии и Франции. Тогда мужчины наносили на украшения гравировку и преподносили их возлюбленным в качестве подарка.