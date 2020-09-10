Пенсионерка из Британии пошла по стопам Тома Мура, чтобы помочь врачам

Бывшая медсестра и ветеран Второй мировой войны Джоан Рич из Британии поставила цель обойти местный парк по кругу 102 раза ко дню своего 102-летия. Она уже собрала для Национальной службы здравоохранения страны 22 тысячи фунтов стерлингов.

Пенсионерка решила повторить поступок британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Он смог собрать для врачей более 32 миллионов фунтов стерлингов. Для этого он обошел свой 25-метровый двор 100 раз до своего 100-летнего юбилея.

Джоан Рич близка к выполнению поставленной цели — она смогла пройти уже 100 кругов в парке Алленби, который находится в городе Филикстоу. Каждый круг пенсионерка проходит по его территории 560 метров. При этом она опирается или на ходунки, или на инвалидную коляску. Последний круг Рич планирует завершить 11 сентября — в этот день ей исполнится 102 года.

Дочь пенсионерки создала страницу на платформе JustGiving, чтобы поддержать инициативу ее матери мог каждый желающий. Пожертвования отправили уже более тысячи человек, и Джоан смогла в собрать в разы больше средств, чем планировала. Изначально она ставила перед собой цель заработать для врачей одну тысячу фунтов стерлингов, однако насобирала уже 22 тысячи.

«Единственное, что я могу сделать, чтобы помочь — это ходить, как сэр Том, надеюсь, это что-то изменит», — сказала пенсионерка.

100-летнего Тома Мура, который первым организовал сбор средств для помощи медикам таким необычным способом, королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари.