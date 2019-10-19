Пенсионер замучил полицию хитами Фила Коллинза. Он звонил до 17 раз в день

Пьяный 62-летний Энтони Холмс три дня подряд звонил полицейским и исполнял композиции, например, Against All Odds («Наперекор всему»). Всего стражам порядкам пришлось прослушать известные песни 36 раз.

Когда терпение правоохранителей закончилось, они пришли к Холмсу домой в Гримсби, графство Линкольншир. Там они увидели пустую на три четверти литровую бутылку водки. Правда, не известно, выпил ли пенсионер ее содержимое до или после звонков, отметил прокурор Мартин Ховарт.

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Холмс работает на рыбном заводе. Недавно он расстался с женщиной, с которой долгое время пробыл вместе. Из-за одиночества ему хотелось с кем-нибудь поговорить.

После расставания с женой мужчина начал пить. Но пристрастие к крепкому алкоголю длилось недолго, мужчина бросил эту вредную привычку. Сейчас он ищет альтернативные способы решения проблемы, сообщило издание.

Пенсионер признал свою вину, но ему дали условный срок. Пожилому мужчине необходимо заплатить 85 фунтов стерлингов (чуть более семи тысяч рублей).

Мировой судья Джеральд Хутон напомнил Холмсу, что полицейские довольно заняты делом и не могут принимать такие звонки.