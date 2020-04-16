Пенсионер в США арендовал подъемный кран, чтобы навестить жену в доме престарелых
88-летний американец Ник Автгес не мог навестить жену из-за коронавируса и нанял подъемный кран, чтобы увидеться с ней. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на издание Independent.
Женщине пришлось переехать в дом престарелых год назад. Супруг навещал ее каждый день, но после начала эпидемии посещения запретили.
Они не виделись несколько недель и очень скучали. Тогда Автгес придумал нанять подъемный кран, чтобы увидеться с женой через оконное стекло.
«Высота 10 этажей не беспокоила меня. Я просто хотел увидеть ее», — рассказал мужчина.
Встреча удалась, пара проговорила около 20 минут и призналась друг другу в любви.