Пенсионер в США арендовал подъемный кран, чтобы навестить жену в доме престарелых

Женщине пришлось переехать в дом престарелых год назад. Супруг навещал ее каждый день, но после начала эпидемии посещения запретили.

Они не виделись несколько недель и очень скучали. Тогда Автгес придумал нанять подъемный кран, чтобы увидеться с женой через оконное стекло.

«Высота 10 этажей не беспокоила меня. Я просто хотел увидеть ее», — рассказал мужчина.

Встреча удалась, пара проговорила около 20 минут и призналась друг другу в любви.