Мир 05 июля 2023, 05:21 Пенсионер с самурайским мечом отбился от взломщика с вилами KCPQ: 71-летний пенсионер из США отбился от грабителя с помощью катаны Pxhere

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Американский пенсионер серьезно повредил глаз в схватке с грабителем. Но несмотря на это, 71-летний житель города Сиэтл сумел отбиться от злоумышленника с помощью катаны, сообщил Fox13.

На пенсионера напали, когда он днем вернулся домой. Мужчина обнаружил, что кухонное окно разбито, а некоторые вещи находятся не на своих местах. Пройдя в гостиную, мужчина наткнулся на вооруженного вилами злоумышленника.

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Увидев в своей гостиной взломщика, хозяин дома набросился на него, но тот повалил пенсионера на пол и ударил вилами в лицо. Пострадавший вырвался и побежал в комнату за пистолетом. Выстрелить у мужчины не получилось — оружие дало осечку. Тогда пенсионер схватил самурайский меч и ударил злоумышленника, тот сразу выбежал из дома.

Прибывшие на вызов правоохранители и спасатели оказали помощь пенсионеру. Немного позже взломщика задержали. В дом к пенсионеру проник 61-летний Элрой Холден. Мужчина попытался спрятаться около соседнего дома. Злоумышленника арестовали и отвезли в медицинский центр. Там врачи диагностировали у него не опасное для жизни ранение.