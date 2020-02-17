Пенсионер из Сербии решил дойти пешком до парада Победы в Москве

В течение шести месяцев пожилой мужчина готовился к долгому походу. Он не побоялся трудностей и направился в путь длиной 2,5 тысячи километров.

Предполагается, что каждый день пенсионер будет преодолевать 40 километров. За свое путешествие он побывает в Венгрии, Польше и Белоруссии. Мужчина мечтает увидеть не только парад, но и российского президента Владимира Путина.

В 2012 году пожилой путешественник дошел из Сербии в Лондон. Тогда он хотел увидеть Олимпийские игры.