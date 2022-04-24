Пенсионер из ДНР приютил десятки брошенных кошек и собак

Пенсионер в Донецкой Народной Республике организовал приют для брошенных животных. Сейчас у 70-летнего Владимира Рябухова из Макеевки живет более 70 хвостатых воспитанников, рассказал Telegram-канал Mash.

Населенный пункт на протяжении восьми лет находился на линии разграничения между ДНР и Украиной, подвергаясь постоянным обстрелам. Из0-за этого люди покидали свои дома без возможности забрать с собой питомцев. В результате в республике появилось большое количество бездомных кошек и собак.

Пенсионер решил организовать свой приют после того, как у него умер собственный кот. Он взял другого, потом еще одного, а затем начал помогать оставленным животным системно. Приют он обустроил у себя в гараже: теперь там живут не только кошки и собаки, но даже голуби.

В последнее время бездомных животных вновь стало больше. Однако теперь Владимир Михайлович не одинок — ему помогают волонтеры. Они привозят обитателям приюта еду и наполнители для туалетов.

Ранее жительница Мариуполя рассказала, как пес по кличке Айс спасал ее семью при обстрелах. Во время взрывов питомец не отходил от хозяйки ни на шаг. По его реакции семья определяла, когда стоит бежать в укрытие.