Пенс: протесты в США не привели к росту заболеваемости COVID-19

Американские власти считают, что массовые протесты практически не повлияли на рост числа зараженных коронавирусом. В Вашингтоне объяснили это здравым смыслом, который не покинул американцев.

Вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала Fox Business напомнил, что первые протесты начались около двух недель назад.

«На данный момент мы не наблюдаем роста числа новых случаев [заражения коронавирусом]», — заявил он.

По словам Пенса, многие американцы даже во время демонстраций «соблюдали некую социальную дистанцию» и приходили на протесты в масках. Люди так вели себя, поскольку руководствовались здравым смыслом.

Меньшему распространению SARS-CoV-2, считает вице-президент США, способствовала и погода. Из-за влажности и жары, а также солнечного света вирус якобы менее активен.

Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В его убийстве обвинили полицейского, еще троим предъявили обвинения в пособничестве убийству. Во время задержания один из стражей порядка придавил коленом шею Флойда.