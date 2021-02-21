Пенс отказался приходить на мероприятие, где будет Трамп

Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался участвовать в мероприятии, где с речью выступит экс-лидер страны Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Пенсу предложили прочитать речь организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC). Но бывший вице-президент отклонил приглашение на мероприятие.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на конференции выступит Трамп. Предполагается, что бывший президент поднимет тему будущего Республиканской партии и ее консервативного движения. Кроме того, Трамп выступит с критикой миграционной политики действующего главы Вашингтона Джо Байдена. Мероприятие запланировано на 28 февраля.

Ранее Трамп высказался о блокировке своих аккаунтов в соцсетях. По его словам, миллионы пользователей начали уходить из Twitter, потому что там стало скучно. Бывший президент отметил, что сам тоже не станет возвращаться в соцсеть. При этом Трамп не исключил, что может создать собственный сайт, так как пользуется большой поддержкой у населения.