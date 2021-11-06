Пенгатон заявил, что отслеживает «необычную» активность войск РФ у границ Украины

Пентагон пристально следит за «необычной» активностью российских военных возле украинских границ. С таким заявлением выступил представитель Минобороны США Джон Кирби. О каких именно действиях военнослужащих идет речь, он уточнять не стал.

«Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», — сказал Кирби. Он добавил, что любые «эскалационные или агрессивные действия» Москвы очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты.

Как напомнило «РИА Новости», США и их другие западные коллеги наряду с Киевом уже не раз выражали свою обеспокоенность некими агрессивными действиями России на Украине. Они также заявляли о перемещениях войск возле границ страны. В МИД РФ отреагировали на эти заявления и отметили: любые сообщения о потенциальной эскалации военных отношений с Киевом — просто очередной вымысел.

Отвечал на подобные сообщения и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что любое государство на планете имеет право принимать необходимые меры для защиты своих границ. Кроме того, на своей территории каждая страна может перемещать войска так, как сама сочтет нужным.