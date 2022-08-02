Пелоси сфотографировалась с встречающей ее делегацией на Тайване

Прибывшая на остров Тайвань спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси сделала фотографию с членами встречающей ее делегации.

После этого политик направилась в здание терминала аэропорта.

«Мой визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая», — заявила Пелоси, ее слова распространила пресс-служба. Об этом написал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также Пелоси подчеркнула, что ее визит является свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

«США продолжают выступать против односторонних попыток изменить статус-кво по вопросу Тайваня», — добавила она.

МИД КНР выпустил заявление, назвав визит Пелоси на Тайвань серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности единого Китая.